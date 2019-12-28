قضايا اللاجئين
السبت 28 ديسمبر 2019 12:54

شاهد: الأمم المتحدة تنشر فيديو لأمينها العام يستشهد فيه بآية قرآنية

نشر حساب الأمم المتحدة على موقع تويتر مقطع فيديو للأمين العام أنطونيو غوتيريش يستشهد فيه بآية من القران لحماية اللاجئين.

وقال غوتيريش باللغة الإنجليزية ترجمة لمعاني الآية السادسة من سورة التوبة،التي تقول (وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُون).

وأضاف أن تلك الآية نزلت على النبي محمد (عليه الصلاة والسلام) قبل صدور اتفاقية حماية اللاجئين عام 1951 بأكثر من 14 قرنا، مضيفا أن الدعوة إلىحماية المؤمنين وغير المؤمنين، مثال رائع على الانفتاح والتسامح.

وقال الأمين العام في كلمته التي ألقاها في مشيخة الأزهر بالقاهرة في أبريل/نيسان الماضي، بأنه عندما كان مفوضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رأى كرم الدول الإسلامية التي كانت تفتح حدودها للناس في وقت محنتهم، في عالم كان فيه كثير من الحدود موصدة.

الأمين العام للأمم المتحدة (يسار) أثناء لقاءه شيخ الأزهر في أبريل الماضي


وكان غوتيريش قد ألقى خطابا في مشيخة الأزهر بالقاهرة في 2 أبريل/نيسان الماضي، تطرق فيه للهجمات الإرهابية التي طالت مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا منتصف مارس/آذار الماضي.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
اللاجئون
القرآن الكريم

اقرأ أيضا

Thumbnail
أمن الدولة السعودي يطالب المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المعارضين
Thumbnail
السودان: الحكومة توقع اتفاقا مع "مسار دارفور".. ما بنوده؟

الأكثر قراءة

  1. أمن الدولة السعودي يطالب المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المعارضين
  2. السودان: الحكومة توقع اتفاقا مع "مسار دارفور".. ما بنوده؟
  3. تلغراف: المفاعل النووي الإماراتي يمكن أن يشعل سباق تسلح
  4. شاهد: مرتزقة روس وأوكرانيون في صفوف مقاتلي حفتر في ليبيا
  5. روسيا تنشر أول صواريخ نووية تفوق سرعة الصوت بمراحل