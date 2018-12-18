اليوم العالمي للغة العربية
الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 13:36

شاهد: الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية على طريقتها

تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام.
غيتي
بث فريق الأمم المتحدة على منصات التواصل الاجتماعي فيديو شارك فيه عدد من العاملين من جنسيات مختلفة يتحدثون كلمات بالعربية احتفالا باليوم العالمي للغة العربية.
اليوم العالمي للغة العربية
  • الأمم المتحدة ممثلة في منظمة اليونسكو تحتفل باليوم العالمي للغة العربية والذي يوافق الـ 18 من ديسمبر/ كانون أول من كل عام.
  • في مثل هذا اليوم من عام 1973 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بجعل اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية لها.
  • إدارة الأمم المتحدة لشؤون الإعلام اعتمدت قرارا في 19 فبراير/شباط 2010 يقضي بالاحتفال بالأيام الدولية للغات الرسمية الست بالأمم المتحدة.
  • المجلس التنفيذي لليونسكو قرر في أكتوبر/تشرين أول 2012 تسمية يوم الـ 18 من ديسمبر/كانون أول من كل عام للاحتفال به كيوم عالمي للغة العربية.
  • اللغة العربية تعد من أكثر اللغات انتشارا في العالم، وتأتي حاليا في المرتبة الرابعة بعد الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، من حيث ترتيب اللغات في الكرة الأرضية.
  • اليوم العالمي للغة العربية يسعى إلى التأكيد على مركزية هذه اللغة، التي يتجاوز عدد المتحدثين بها 420 مليون نسمة في العالم العربي، إضافة إلى مناطق أخرى في إيران وتركيا وتشاد ومالي والسنغال.
  • معرفة اللغة العربية ضرورية لأكثر من مليار مسلم كي يُؤدوا صلواتهم، كما أنها اللغة المعتمدة لدى عدد من الكنائس المسيحية في المشرق، وكُتب بها جزء من التراث الثقافي والديني اليهودي.
تحديات ومشاكل
  • اللغة العربية تواجه تحديات جمة تحول دون تمكنها من مسايرة الحداثة والطفرات العلمية والتقنية الهائلة التي عرفها العالم.
  • اللغة العربية لا تواجه عجزا بنيويا، وإنما غياب السياسات الحكومية لتطويرها، وضعف البحث العلمي بشكل عام وفي مجال اللغة واللسانيات والتواصل بشكل خاص.
  • من التحديات أيضا ضعف حركة الترجمة ومسايرة التكنولوجيا، فترجمة الكتب والأبحاث الجديدة إلى العربية تستغرق عقدين في المتوسط.
  • انعكاس حالة التشرذم في العالم العربي على واقع اللغة، مثل إخفاق الدول العربية في توحيد المصطلحات وانتصار كل دولة لمجمعها اللغوي ومصطلحاته.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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اللغة العربية
مجمع اللغة العربية
اليوم العالمي للغة العربية
الأمم المتحدة

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