السعودية
الاثنين 27 يوليو 2020 11:53

شاهد: الأمطار تغرق شوارع الطائف.. والسعوديون غاضبون

مياه الأمطار أغرقت شوارع الطائف
مواقع التواصل
أثارت السيول التي تشكلت إثر الأمطار في مدينة الطائف بالسعودية الغضب لدى المواطنين، عقب جرفها لسيارات وتأثيرها بشكل كبير على البنية التحتية بالمنطقة.

وتداول مغردون مقاطع فيديو للسيول عبر وسم (#الطايف_تغرق)، محملين الحكومة مسؤولية تدهور البنية التحتية ومطالبين إياها بالاعتراف بفشلها في التسيير. وبلغ عدد التغريدات أكثر من 20 ألفا.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر كمية الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة.

وتساءل معلقون "أيها المسؤول الجشع ألا تشبع من جمع المليارات هل التنافس بينكم مين يسرق ويستنزف شعبه أكثر؟".

في غضون ذلك، نشرت محافظة الطائف على حسابها في تويتر توضيحات بشأن الطرق المغلقة جزئيا بسبب الفيضانات التي سببها هطل المطر الغزير.

الأمطار التي تشهدها مناطق السعودية حاليا وفي السنوات الأخيرة تتكرر معها نفس الأخطاء والمشاكل والحوادث وقصص الغرقى والمحتجزين.

ورغم ما تم إنفاقه على النقل والبنية التحتية والخدمات البلدية في المملكة بين عامي 2003 و2012، وبلغ أكثر من 412 مليار ريال (109 مليار دولار)، إلا أن الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام السعودية والناشطون لم تعكس حقيقة هذا الإنفاق.

ومع أن الأمطار التي تهطل على المملكة أمطار موسمية وبمعدلها الطبيعي حسب خبراء الأرصاد، إلا أنها كشفت عن فشل شبكات تصريف السيول في مدن المملكة وانعدامها في البعض منها.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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