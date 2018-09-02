شاهد| الأسر المستفيدة من الأونروا: سنضيع من دونها!

أعربت بعض الأسر المستفيدة من دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عن خوفها من انخفاض الدعم المقدم لها من الوكالة بعد قرار واشنطن بوقف تمويلها للمنظمة الأممية.

وقالت السيدة أم أيمن أبو نحل، ربة إحدى الأسر المستفيدة من دعم الأونروا في قطاع غزة، إن أسرتها تعتمد بشكل شبه كامل على مساعدات وخدمات الوكالة.

وقالت أم أيمن في مقابلة مع الجزيرة مباشر إن الأسرة تحصل على أغلب المواد الغذائية اللازمة لها من مساعدات الوكالة، وأضافت: "لو بدها تروح منا هنضيع!"

وقالت أم عوني، زوجة ابنها، إن مساعدات الوكالة بالكاد تكفي احتياجاتهم الغذائية، وإن أي توقف في هذه المساعدات يهدد العائلة بكاملها.

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