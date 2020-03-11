الأربعاء 11 مارس 2020 16:01
شاهد الآن: من هو صاحب المصلحة في اغتيال حمدوك؟
يستضيف برنامج حوار مباشر خالد عمر الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني للحديث عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك .
محاولة اغتيال لرجل ممن يحملون واحدا من أرفع المناصب في الخرطوم تركت العديد من التساؤلات في الشارع السوداني والوطن العربي. من قام بالجريمة ولمصلحة من؟ ومن يريد أن يدخل السودان في دائرة العمليات الإرهابية البعيدة كل البعد عن تاريخه وثورته وإلى من تتجه أصابع الاتهام؟
المصدر
الجزيرة مباشر
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