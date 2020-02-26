الأربعاء 26 فبراير 2020 16:03
شاهد الآن: كورونا في أرض العرب.. كيف تقي نفسك من الفيروس؟
يستضيف برنامج حوار مباشر الآن د. وليد والي استشاري مكافحة الأمراض المعدية للحديث عن كيفية الوقاية من كورونا.
وذلك بعد أن وصل فيروس كورونا إلى المنطقة العربية، وإعلان معظم دول الخليج ومصر والعراق ولبنان والجزائر اكتشاف حلات إصابة بالمرض، في حين أعلنت بعض الدول العربية تعليق الدراسة في مراحل التعليم المختلفة بداية من رياض الأطفال حتى الجامعة، فيما أوقفت دول أخري النشاط الرياضي والمباريات وألغت الكويت الاحتفال باليوم الوطني.
#كورونا في أرض العرب ..كيف تقي نفسك وأسرتك من الفيروس؟ مع ضيف #حوار_المباشر الدكتور وليد الوالي -استشاري مكافحة الأمراض المعدية.— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 26, 2020
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المصدر
الجزيرة مباشر