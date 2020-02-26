الخليج
الأربعاء 26 فبراير 2020 16:03

شاهد الآن: كورونا في أرض العرب.. كيف تقي نفسك من الفيروس؟

يستضيف برنامج حوار مباشر الآن د. وليد والي استشاري مكافحة الأمراض المعدية للحديث عن كيفية الوقاية من كورونا.

وذلك بعد أن وصل فيروس كورونا إلى المنطقة العربية، وإعلان معظم دول الخليج ومصر والعراق ولبنان والجزائر اكتشاف حلات إصابة بالمرض، في حين أعلنت بعض الدول العربية تعليق الدراسة في مراحل التعليم المختلفة بداية من رياض الأطفال حتى الجامعة، فيما أوقفت دول أخري  النشاط الرياضي والمباريات وألغت الكويت الاحتفال باليوم الوطني.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
كورونا
فيروس
الوقاية

اقرأ أيضا

Thumbnail
القرار الأثيوبي بمقاطعة مفاوضات سد النهضة الفرق بين المنتَخب والمنقَلِب؟
Thumbnail
17 مليون دولار من اليابان للاجئي الروهينغيا في بنغلاديش

الأكثر قراءة

  1. 17 مليون دولار من اليابان للاجئي الروهينغيا في بنغلاديش
  2. في الضحك والهم.. كيف تحولت عبلة كامل إلى "أيقونة إنترنت"؟
  3. شاهد الآن: كورونا في أرض العرب.. كيف تقي نفسك من الفيروس؟
  4. تشييع حسني مبارك في جنازة عسكرية يتقدمها السيسي (فيديو)
  5. مهاتير محمد: سأعود رئيسا لوزراء ماليزيا في حالة واحدة