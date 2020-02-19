مصر
الأربعاء 19 فبراير 2020 16:10

شاهد الآن: الشباب بين هيئة الترفيه السعودية وحفلات المهرجانات المصرية

ظاهرة حفلات المهرجانات وهيئة الترفيه وتأثيرها على الشباب العربي

يستضيف برنامج حوار مباشر د. أحمد قباري  الاستشاري التربوي للحديث عن تأثير حفلات المهرجانات في مصر وهيئة الترفيه السعودية على الشباب العربي وكيف تكون الأسرة حائط صد أمام هذه الظواهر الجديدة التي تتم تحت رعاية الدولة في الوقت الذي تعاني فيه عدة دول عربية من الحروب في اليمن وسوريا وليبيا وفلسطين مع تراجع المؤشرات العالمية للصحة والتعليم في بلادنا.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
مهرجانات
مهرجانات غنائية
حفلات غنائية
هيئة الترفيه السعودية

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: رد فعل متطوع بالخوذ البيضاء رأى بيته مدمرا
Thumbnail
سودانيون يهددون بالاعتصام لحين إجلاء أبنائهم الطلبة من الصين (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. شاهد: رد فعل متطوع بالخوذ البيضاء رأى بيته مدمرا
  2. سودانيون يهددون بالاعتصام لحين إجلاء أبنائهم الطلبة من الصين (فيديو)
  3. شاهد الآن: الشباب بين هيئة الترفيه السعودية وحفلات المهرجانات المصرية
  4. إذلال حتى في الموت.. الاحتلال يجبر جثمان مقدسي على عبور الباب الدوّار (فيديو)
  5. العفو الدولية توثق انتهاكات الإمارات بحق المعتقلين وتقييد حرية التعبير