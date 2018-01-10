شركات تكنولوجيا
الأربعاء 10 يناير 2018 19:59

شاهد: الآلاف يتدفقون على أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم

تدفق آلاف الأشخاص على ولاية لاس فيغاس الأمريكية مع افتتاح أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم أمام الجمهور.

ويجمع المعرض رواد أحدث التطورات التكنولوجية وصناع المنتجات التي سيشتريها المستهلكون في العام الجديد، 2018.

والأجهزة الجديدة التي تطلق عليها غوغل وصف الأجهزة الذكية، تدمج بين شاشات تماثل أجهزة "التابلت "مع أجهزة صوت بإمكانها تنفيذ الأوامر الشفهية للمستخدمين مثل تشغيل الموسيقى وإطفاء الأنوار وإغلاق الأبواب وتشغيل أجهزة الإنذار، وأكدت شركة غوغل أن مجموعة (جيه.بي.إل) و(لينوفو) المحدودة تعمل على تطوير شاشات ذكية.

وكانت شركة (أمازون) قد أدخلت أجهزة الصوت الذكية إلى السوق في 2014 وأضافت شاشة لأول مرة في يونيو حزيران وأطلقت على الجهاز اسم (إيكو شو).

وأجهزة المساعدة الجديدة التابعة لغوغل التي أزيح الستار عنها في العرض التجاري للمعرض التكنولوجي في لاس فيغاس تعد التحدي الأول لجهازي (إيكو شو) و(إيكو سبوت) الأصغر التابعين لشركة أمازون، وطُرح جهاز (شو) للبيع في يونيو / حزيران العام الماضي بسعر 230 دولارا ، فيما طرح جهاز (سبوت) في ديسمبر كانون الأول بسعر 130 دولارا.

ويشمل المعرض منتجات أخرى مثل طائرات بدون طيار وأجهزة إنسان آلي وخاصة مجموعة من أجهزة الإنسان الآلي التي تقوم بتنظيف النوافذ.

المصدر
رويترز
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إنسان آلي

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