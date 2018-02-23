الجمعة 23 فبراير 2018 01:16
شاهد: اكتشاف نحو 400 كيلو من الكوكايين في سفارة روسيا بالأرجنتين
قال مسؤولون في الأرجنتين إن السلطات ألقت القبض على دبلوماسي روسي وضابط شرطة أرجنتيني بعدما صادرت السلطات شحنة كوكايين في السفارة الروسية بالعاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس.
وقالت وزيرة الأمن باتريشيا بولريتش (الخميس) إن السلطات صادرت المخدرات، التي تبلغ 389 كيلوغرام، بعد العثور عليها مخبأة في حقائب دبلوماسية تم مصادرتها عام 2016.
واعتقلت السلطات المشتبه بهم يوم الأربعاء بعدما أجرت تحقيقا مشتركا مع السلطات الروسية استمر لمدة عام، عقب إبلاغ السفير الروسي للسلطات الأرجنتينية بالعثور على الحقائب في مبنى ملحق بالسفارة.
المصدر
أسوشيتد برس
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