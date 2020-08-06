طب وصحة
الخميس 6 أغسطس 2020 20:35

شاهد: اكتشاف أول حالة إصابة بالسرطان لدى ديناصور

الدراسة الكندية تكشف عن حالة سرطان في عظام ديناصور
الدراسة الكندية تكشف عن حالة سرطان في عظام ديناصور
رويترز
اكتشف باحثون كنديون أول حالة إصابة بالسرطان لدى ديناصور، وفق دراسة نشرتها مجلة "لانسيت أونكولوجي" العلمية في عددها لشهر أغسطس/ آب الجاري. 

وكان علماء حفريات عثروا عام 1989 في مقاطعة ألبرتا الكندية على عظمة من ساق ديناصور من فصيلة "سنتروصور"، وهي ديناصورات ذات قرون.

وكان الخبراء يعتقدون بدايةً أن العظمة التي بدا شكلها مشوَّهًا، تعرضت لكسرٍ تماثل للشفاء. 

لكن تحاليل أجريت مؤخرًا بواسطة المجهر وتقنيات متطورة بينها الأشعة المقطعية العالية الدقة، أظهرت أن كتلة بحجم تفاحة على العظمة تعود في الواقع إلى ورم سرطاني.

وأوضح مدير كلية الطب بجامعة ماكماستر في أونتاريو وأحد معدّي الدراسة، مارك كراوذر، أن "حياة الديناصورات لم تكن سهلة، والكثير منها كان يصاب بكسور تُشفى لاحقًا، أو بالتهابات في العظم".     

وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس أنه "من الصعب إيجاد أدلة على السرطان" على عظام قديمة إلى هذا الحدّ، موضِّحًا أن معظم الأورام تنمو على الأنسجة الرخوة التي لا تتيح عملية التحجّر حفظها جيدًا. 

لكن مفاجأة ظهرت عند التحليل الدقيق لعظمة هذا الحيوان الآكل للعشب، والذي عاش قبل 76 أو 77 مليون سنة، إذ بدت هذه الكتلة تحت المجهر "شديدة الشبه بالساركوما العظمية لدى الإنسان"، وهي عبارة عن ورم خبيث في العظم، حسب كراوذر.

الورم السرطاني في عظمة ديناصور وفق الدراسة الكندية (مواقع التواصل)

 

وأضاف الباحث "من المذهل أن نكتشف أن هذا النوع من السرطان كان موجودًا قبل عشرات الملايين من الأعوام، وأنه لا يزال موجودًا". 

وتوقع معدو الدراسة أن يكون الورم قد تسبّب بانبثاث الخلايا السرطانية، مما جعل هذا الديناصور يعرج.  

لكن الباحثين يعتقدون أن سبب نفوق الـ"سنتروصور" لم يكن السرطان، بل على الأرجح كارثة مفاجئة، قد تكون فيضانًا قضت على كامل قطيع كان من ضمنه، بدليل أن عظمة رجله وجدت ضمن مئات العظام العائدة إلى الديناصورات الأخرى. 

الورم السرطاني العظمي المُكتشف في الديناصور (رويترز)

 

وختم الباحث "هذا الاكتشاف يبيّن لنا أن (السرطان) جزء من الحياة؛ فهذا حيوان لم يكن طبعًا يدخّن، وهذا يثبت أن السرطان ليس اختراعًا حديثًا، وأنه ليس مرتبطًا حصرًا ببيئتنا الحالية".

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية

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