الأربعاء 10 أبريل 2019 13:31
شاهد: اعتقال وحشي لتلاميذ في القدس والاحتلال يغلق باب العامود
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، باب العامود (أشهر أبواب القدس القديمة) ونكلت بالمقدسيين خاصة طلبة المدارس.
واعتقلت قوات الاحتلال 8 أطفال من بلدتي سلوان جنوب المسجد الأقصى وجبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة.
التفاصيل:
- شرطة الاحتلال، ادعت أن إغلاق باب العامود جاء بسبب جسم مشبوه في المنطقة، علمًا بأن هذه الحُجة تذرعت بها سلطات الاحتلال لإغلاق نفس المنطقة مؤخرًا لأكثر من مرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
- قوات الاحتلال اعتقلت طالبًا بعد الاعتداء عليه بالضرب، في محيط باب العامود بمدينة القدس المحتلة، وحولته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة المقدسة.
- في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، سبعة أطفال بعد اقتحام منازلهم في بلدتي سلوان جنوب المسجد الأقصى، وجبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، حسبما ذكر مركز معلومات وادي حلوة.
- قوات الاحتلال حولت المعتقلين الى مركز التوقيف والتحقيق "المسكوبية" غربي القدس المحتلة، وآخر تابع للاحتلال في شارع صلاح الدين قبالة سور القدس من جهة باب الساهرة.
- نادي الأسير الفلسطيني، ذكر الأربعاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، 14 مواطنًا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم 10 أطفال مقدسيين.
- نادي الأسير أوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرة أطفال من بلدة سلوان في القدس على الأقل، بعضهم تم اعتقاله خلال توجههم إلى المدرسة بعد الاعتداء عليهم، كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من بيت لحم.
-
مقاطع فيديو أظهرت قيام قوات "حرس الحدود" التابعة لشرطة الاحتلال بالتنكيل بالأطفال وطلاب المدارس خلال اعتقالهم بعد اغلاق المنطقة بالكامل، وفي أحد المقاطع ظهرت قوات الاحتلال وهي تحاول تركيع أحد الطلبة قبل اعتقاله ونقله إلى أحد مراكز التوقيف في المدينة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الفلسطينية
كلمات مفتاحية