فلسطين المحتلة
الاثنين 17 ديسمبر 2018 15:40

شاهد: اعتقال مروع لطفل فلسطيني على يد جنود الاحتلال

بثت منظمة "بيتسيلم" لحقوق الإنسان الإسرائيلية، مقاطع مصورة تٌظهر اعتقال قوات الاحتلال الطفل الفلسطيني زيد طه ذي السنوات الست واحتجازه بالقوة لمدة ساعة عند حاجز عسكري.
ما القصة؟
  • الطفل طه قال في إفادته لباحثة في المنظمة، إنه خرج للعب مع أقاربه في منطقة قريبة من منزله، وأثناء عودته قبض عليه أفراد من جيش الاحتلال.
الطفل طه في افادته لمنظمة "بيتسيلم" لحقوق الإنسان الإسرائيلية
  • المنظمة تحدثت أيضا عن اعتقال الفتى عبد الرحمن أبو داوود الذي اقتيد بالقوة إلى حاجز "الصيدلية" في البلدة القديمة، ونُقل بعدها إلى سجن عوفر، حيث حكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر. وحسب المنظمة تعود الواقعة إلى 25 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
  • منظمة "بيتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية نشرت أيضا، تسجيلا مصورا من عدة كاميرات لعملية إطلاق نار على شاب في مدينة طولكرم، ما أدى إلى استشهاده في الرابع من ديسمبر/ كانون أول الجاري. وقد زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي آنذاك أن الشاب محمد حبالي، قُـتل في مواجهات. غير أن الكاميرات أظهرت أن الأوضاع كانت هادئة.
  • محمد حبالي في الثالثة والعشرين من عمره من مخيم نور شمس، كان يعاني من صعوبة في النطق ادعى الجيش أنه قتل خلال المواجهات، حيث كان محمد يسير حاملا بيده عصا مكنسة سلمت إلى عائلته مغطاة بدمه، ورغم التسجيل الذي يوثق عملية الإعدام لكن أحدا منهم لا يحدوه أمل أن يحاسب القاتل على فعلته.
خلفية:

مراقبون قالوا إنه في كل مرة يسقط فيها شهيد أو جريح تخرج سلطات الاحتلال برواية غالبا ما تدعي تعرض جنودها لمحاولة طعن أو دهس أو خلال مواجهات، لكن ما يروج إسرائيليا تكذبه في أحيان عدة تسجيلات للكاميرات.

المصدر
الجزيرة مباشر
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فلسطين المحتلة
جنود الاحتلال الإسرائيلي
اعتقال طفل فلسطيني
الخليل
الضفة الغربية المحتلة

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