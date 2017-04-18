الثلاثاء 18 أبريل 2017 12:03
شاهد: اعتقال شخص يشتبه بتورطه في تفجير مترو سان بطرسبورغ
قالت أجهزة الأمن الروسية إنها اعتقلت شخصا تشتبه في أنه أحد مدبري تفجير مترو مدينة سان بطرسبورغ.
وقال بيان لأجهزة الأمن الروسية إن الرجل المعتقل هو أبرور عظيموف، ولد عام 1990 في إحدى الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى.
ونشرت أجهزة الأمن الروسية مقطع فيديو لعملية اعتقال عظيموف.
وأضاف البيان أن عظيموف درب أكبرجون جليلوف الذي تقول إنه نفذ التفجير الذي أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات.
واعتقلت السلطات الروسية ثمانية أشخاص بتهمة التورط في التفجير، بينهم ستة في سان بطرسبورغ واثنان في موسكو.
المصدر
رويترز
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