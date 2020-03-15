فيروس كورونا
الأحد 15 مارس 2020 19:37

شاهد: اعتقال إسرائيلي خرق إجراءات الحجر الصحي بسبب كورونا

أعلنت إسرائيل إغلاق المدارس والجامعات للحد من انتشار كورونا
رويترز
ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على شخص بتهمة خرق إجراءات الحجر الصحي المفروضة عليه بسبب الفيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، لحظة إلقاء القبض على المريض المتهم، من قبل أشخاص يرتدون بدلات واقية ويضعون أقنعة على وجوههم.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن المتهم انتهك شروط العزل وهاجم حراس الأمن في محطة قطار تل أبيب.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، ارتفاع مصابي الفيروس "كورونا" إلى 193 مصابا، عقب تسجيل 39 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه مع الحالات الـ39 الجديدة، يرتفع عدد الإصابات التي تم الكشف عنها السبت إلى 50 شخصا.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الوزارة تسجيل 11 إصابة جديدة.

وأوضحت أنه يخضع حاليا أكثر من 60 ألف إسرائيلي للعزل، بينهم أكثر من 2000 جندي، و8652 طالبا ومدرسا.

والخميس، أعلنت إسرائيل إغلاق المدارس والجامعات للحد من انتشار كورونا.

كما أرجئت محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد لمدة شهرين بعدما كان من المقرر أن تبدأ الثلاثاء، بسبب المخاوف المرتبطة بانتشار الفيروس كورونا المستجد.

وقررت وزارة العدل السبت الحد من الأنشطة في المحاكم إلا للحالات الطارئة.

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى السبت، أصاب "كورونا" ما يزيد على 155 ألفا في 149 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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