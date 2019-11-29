الجمعة 29 نوفمبر 2019 19:55
شاهد: اعتصام لأسرى فلسطينيين سابقين احتجاجا على وقف رواتبهم
دخل اعتصام ينظمه 26 أسيرا فلسطينيا سابقا في السجون الاحتلال الإسرائيلي يومه الأربعين، حيث أضرب السجناء، الذين نصبوا الخيام في وسط رام الله، عن الطعام منذ 19 يوما.
استياء وغضب بسبب قرار السلطة
- يهدف الاعتصام إلى التعبير عن مشاعر الاستياء والغضب بسبب قرار السلطة الفلسطينية وقف صرف رواتبهم، يضرب السجناء السابقون، الذين نصبوا الخيام مع أسرهم في وسط رام الله، عن الطعام منذ 19 يوما.
- من بين هؤلاء عزام عاصي، الذي سُجن في إسرائيل لمدة عشر سنوات بتهمة مساعدة أحد نشطاء حركة المقاومة الإسلامية(حماس)، والذي يقول إنه يجد صعوبة في تغطية نفقات أطفاله السبعة منذ تعليق راتبه في عام 2007.
- قال ابنه الصغير عبد العزيز عاصي "الليلة نمت وإن شاء الله الليلة جاي بدي أنام.. أبوي تعبان ومتضامن معاه أتمنى السلطة (الفلسطينية) ترجع (راتبه)".
- تشير تقارير إلى أن تعليق هذه الرواتب سببه مزاعم وجود علاقات بينه وبين حركة حماس، لكن السجناء يقولون إنه يتعين تسليم الرواتب بموجب القوانين الفلسطينية التي تلزم السلطة بذلك بغض النظر عن الانتماءات السياسية للمعتقلين.
- ويقول المحتجون إن قوات الأمن حاولت تفريق اعتصامهم منذ أيام، قبل زيارة رئيس الوزراء محمد أشتية يوم الثلاثاء (26 نوفمبر تشرين الثاني).
زيارة رئيس الوزراء
- وقال أشتية في إشارة إلى صراع اندلع عام 2007 بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين حماس وفتح "إحنا العنوان تبعنا إنه وحدتنا الوطنية تترجم ليس فقط في المنصة (بين الساسة على أعلى المستويات) ولكن على كل المنصات (على كل المستويات).
- وأوضح" إن شاء الله وإحنا جاهزين بمحبة وسرور وأنا على ثقة إنه إن شاء الله كل هذه القضايا إلي ورثناها من سنين إن شاء الله كلها قابلة للحل.. بارك الله فيكم".
- ويعتبر الفلسطينيون السجناء، أبطالا للنضال الوطني، فيما يقول الإسرائيليون والأمريكيون إن الرواتب التي يتم تحديدها بحيث يحصل أقارب السجناء الذين يقضون فترات أطول على رواتب شهرية أكبر" تشجع العنف الفلسطيني".
المصدر
رويترز
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