الإسلاموفوبيا
الجمعة 22 نوفمبر 2019 13:57

شاهد: اعتداء وحشي على مسلمة حامل في أستراليا

أظهرت لقطات تلفزيونية صادمة اعتداء وحشيا على امرأة مسلمة في الأسابيع الأخيرة من الحمل في مدينة سيدني الأسترالية خلال جلوسها في مقهى.
التفاصيل
  • وأوضحت التسجيلات الصادمة التي التقطتها كاميرا للمراقبة رجلاً يقترب من طاولة حيث كانت تجلس ثلاث نساء يرتدين الحجاب في مقهى بغرب سيدني الأربعاء.
  • وبدون وقوع أي استفزاز واضح، شوهد المعتدي البالغ من العمر 43 عامًا وهو ينقض على الطاولة لمهاجمة المرأة البالغة 31 عامًا، والتي أفادت الشرطة أنها حامل في أسبوعها الـ38.    
  • وبعدما لكمها مرات عدة، سقطت المرأة أرضًا وداس عليها قبل أن يبعده أشخاص في المكان.    
  • وأفادت الشرطة أنه تم توجيه تهمة إليه بتنفيذ "هجوم تسبب بأذى جسدي فعلي ومشاجرة".
  • لكنها رفضت التعليق على دوافع المهاجم في وقت لا يزال من الممكن توجيه تهم أخرى إليه.
جريمة كراهية   
  • الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية قال إن المعتدي سُمع وهو "يصرخ بخطاب كراهية معاد للإسلام في وجه الضحية وصديقتيها".
  • قال رئيس الاتحاد راتب جنيد "كان هذا هجومًا عنصريًا ويندرج في إطار كراهية الإسلام بشكل واضح ونتوقع بأن يتم التعامل معه على هذا النحو".
  • وقال المسؤول في الشرطة لوك سيونكجي "لولا تصرفات أفراد المجتمع هؤلاء الشجاعة لوقف الهجوم، لكانت الضحية تعرضت لإصابات أخطر بكثير".
  • وذكرت الشرطة الجمعة أن المرأة نُقلت إلى المستشفى بعد الهجوم وغادرتها لاحقًا.
  • وأشار بحث أصدرته جامعة تشارلز ستورت مؤخراً إلى أن كراهية الإسلام في أستراليا هي "ظاهرة متواصلة" وأن النساء اللواتي يرتدين الحجاب هنّ الأكثر عرضة للخطر.
  • واستنتج الباحثون أن 96 بالمئة من أصل 113 امرأة ضحية تم تسجيل تعرضهنّ للترهيب الجسدي والمضايقة، كنّ يرتدينَ الحجاب.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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استراليا
إسلاموفوبيا
سيدني
امرأة مسلمة

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