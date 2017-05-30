إسبانيا
الثلاثاء 30 مايو 2017 20:27

شاهد: اشتعال النيران في زورق يحمل عشرات المهاجرين

أنقذت السلطات البرتغالية عشرات المهاجرين في مطلع الأسبوع بعد أن قفزوا من زورق مطاطي اشتعلت فيه النيران أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عبر البحر المتوسط.

ورصدت طائرة تابعة لسلاح الجو البرتغالي الزورق وتمكنت من إنقاذ 34 مهاجرا كانوا على متنه بمساعدة خدمة الإنقاذ البحري من مدينة الميريا الإسبانية.

ويظهر تسجيل مصور من الطائرة يوم الأحد ونشرته وكالة الحدود الأورالبية فرونتكس (الإثنين) ألسنة اللهب تتصاعد من محرك الزورق.

وقتل آلاف المهاجرين الفارين من الصراعات والمصاعب الاقتصادية في الشرق الأوسط وأفريقيا في السنوات القليلة الماضية أثناء محاولتهم الوصول إلى أوربا عن طريق البحر في زوارق مكدسة وغير آمنة.

وما زالت السلطات الأوربية تواجه صعوبات في تحديد كيفية التصدي بفاعلية لهذه الأزمة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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إسبانيا
نيران
زورق
زورق مطاطي
مهاجرون

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