الاثنين 3 فبراير 2020 22:18
شاهد: اشتعال النيران في جندي إسرائيلي
بثت نشطاء فلسطينيين مقطع فيديو وثق لحظة إصابة جندي اسرائيلي بقنبلة حارقة بشكل مباشر خلال مواجهات في الخليل بالضفة الغربية، ما أدى إلى اشتعال النيران به.
وأظهر مقطع الفيديو الذي حظي بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل لحظة اشتعال النيران في الزي العسكري للجندي الإسرائيلي وهروبه مع عناصر قوات الاحتلال من موقع المواجهات.
وسخر رواد مواقع التواصل في فلسطين من المقطع الذي أظهر شجاعة الشبان أمام الجنود المدججين بالسلاح وعلقوا بعبارات دعم للشبان المتظاهرين وثناء على بطولاتهم.
المصدر
الجزيرة مباشر
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