الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 12:01
شاهد: اشتباك بين ملاكميْن خلال مؤتمر صحفي
اضطر المنظمون للتدخل لفض الاشتباك بين الملاكميْن تايسون فيوري وديونتاي وايلدر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، الإثنين، في لندن للترويج لمنازلتهما في الوزن الثقيل.
التفاصيل:
- الملاكمان يخوضان نزالًا على لقب مجلس الملاكمة العالمي يوم الأول من ديسمبر في مدينة لوس أنجليس الأمريكية.
- تايسون فيوري المتحدي لنيل لقب الوزن الثقيل لمجلس الملاكمة العالمي، قال "أنا لست متحدا أمام أحد. أنا بطل العالم في الوزن الثقيل، وهذا يعني أنني الأفضل بين الأفضل، أنا بطل الصفوة، ولذا فهو صراع بين بطلين. لست متحديًا لأي من كان من أجل شيء ما. هذه منازلة بين بطل ضد بطل".
- ديونتاي وايلدر، حامل اللقب رد "أقول الكثير في هذه الرياضة. أقول إنني الأفضل. وأقول إنني أقوى من يلاكم. أنا الشرير الأكبر على هذا الكوكب، وأنا واثق من كل كلمة أقولها. وعندما أقول سوف أصرع رجلا ما بالضربة القاضية وأحدد المكان الذي سوف يقع فيه صريعا وكيف سوف يقع، فإن ذلك يحدث".
- وايلدر تابع "فيما يتعلق بتايسون فيوري، سوف أسحقه بالقاضية. هذا ما أفعله. لا أواجه ضغوطا لقول أي شيء أعتزم فعله. أنا أدري أنني سوف أنجز ما يتوجب علي إنجازه. فقط عليكم أن تأتوا إلى هناك لكي تكونوا شهودًا".
- في نهاية المؤتمر الصحفي اشتبك الرجلان، ما أوجب تدخل المنظمين لفض الاشتباك.
المصدر
أسوشيتد برس
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