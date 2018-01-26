فرنسا
الجمعة 26 يناير 2018 19:33

شاهد: اشتباكات داخل متاجر فرنسية بسبب تخفيضات على نوع شوكولاتة

شهدت سلسلة متاجر فرنسية اشتباكات بين المتسوقين بعد اعلان السلسلة عن تخفيضات كبيرة على نوع من الشوكولاتة التي تقدم عادة في المطاعم والمقاهي.

وشهدت المتاجر التابعة للسلسلة إقبالا كبيرا بعد أن خفضت سعر العبوة، التي تزن 950 غراما، من 4.7 يورو إلى 1.4 يورو للعبوة الواحدة.

وأظهرت لقطات صورها هواة بهواتفهم من داخل المتاجر، المتسوقين وهم يتصارعون للحصول على كميات كبيرة من الشوكولاتة المخفضة.

ونقلت صحف فرنسية عن أحد الزبائن قوله "كانوا كالحيوانات. أحدهم جذب سيدة من شعرها، وأصيبت سيدة كبيرة في السن في رأسها بعد أن قذفها أحدهم بعلبة في رأسها وأصيبت أخرى في يدها حتى سالت منها الدماء".

وقال بيان صادر عن الشركة المنتجة للشوكولاتة إنه لا دخل لها بما حدث، وإن قرار التخفيضات خاص بسلسلة المتاجر.

المصدر
رويترز
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فرنسا
متاجر أغذية
شوكولاتة
اشتباكات

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