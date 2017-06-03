المملكة المغربية
السبت 3 يونيو 2017 20:12

شاهد: اشتباكات بين الشرطة المغربية ومحتجين شمال البلاد

اشتبكت الشرطة المغربية مع متظاهرين في مدينة أمزورن (الجمعة) مع استمرار الاحتجاجات على مزاعم بالفساد وإساءة استغلال السلطة في أخطر موجة اضطرابات منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011.

وذكرت وكالة رويترز أن متظاهرين رشقوا الشرطة بالحجارة والقمامة في أمزورن التي تقع على بعد 450 كيلومترا شمال شرقي العاصمة الرباط.

وردت الشرطة باستخدام مدافع المياه من حين لآخر.

وتأتي الاشتباكات بعد اعتقال الناشط ناصر الزفزافي قائد الاحتجاجات في مدينة الحسيمة واتهامه بتهديد الأمن القومي فضلا عن اتهامات أخرى.

والاحتجاجات السياسية نادرة الحدوث في المغرب لكن التوتر يسود مدينة الحسيمة منذ أكتوبر/تشرين الأول بعد موت بائع سمك سحقا داخل شاحنة قمامة أثناء محاولته استعادة أسماك صادرتها الشرطة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الملك محمد السادس
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مقتل محسن فكري
احتجاجات سياسية
مدينة الحسيمة
مدينة امزورون
ناصر الزفزافي

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