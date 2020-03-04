تركيا
الأربعاء 4 مارس 2020 23:52

شاهد: اشتباكات بالأيدي في البرلمان التركي بين المعارضة والحكومة

اندلع عراك بالأيدي بين نواب في المعارضة التركي وآخرين من حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد أن وجه نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وهاجم "إنجين أوزكوتش" خلال خطابه في الجمعية العامة البرلمانية مساء اليوم الأربعاء الرئيس التركي، ما أثار رد فعل عنيف من قبل بعض نواب الحزب الحاكم.

وانتشر مقطع مصور الأربعاء على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه نواب يشتبكون بالأيدي ويتبادلون اللكمات وسط حالة من الفوضى العارمة في المجلس التشريعي.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
تركيا
البرلمان التركي
اشتباكات

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: كورونا يدفع الأمين العام لأوبك ووزير روسي للسلام بالأقدام
Thumbnail
المركزي السوداني: واشنطن أبلغتنا بانتهاء العقوبات الاقتصادية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: كورونا يدفع الأمين العام لأوبك ووزير روسي للسلام بالأقدام
  2. المركزي السوداني: واشنطن أبلغتنا بانتهاء العقوبات الاقتصادية
  3. شاهد: "المصري لما ينزل الشارع بكمامة"
  4. شاهد: تكدس لجثث ضحايا كورونا في إيران واعتقال مسرب الفيديو
  5. شاهد: أم فلسطينية ذهبت لزيارة ابنها بالسجن فعاد معها حرًا