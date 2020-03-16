فيروس كورونا
الاثنين 16 مارس 2020 23:59

شاهد: استنجدت بالسيسي للحجر على الكويتيين.. مهندسة مصرية تثير الجدل

الكويت تطبق نظام الحجر الصحي لتحجيم نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
الكويت تطبق نظام الحجر الصحي لتحجيم نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
رويترز
تسبب مهندسة مصرية في إثارة الجدل على مواقع التواصل، وذلك عقب نشرها فيديو تناشد فيه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتطبيق الحجر على الكويتيين.

وطالبت -في مقطع الفيديو نفسه- غادة بدر أن تتعامل مصر مع الكويت بمبدأ التعامل بالمثل، أسوة بما اتخذته القاهرة من إجراءات ضد العاصمة القطرية الدوحة.

وبعد ساعات، نشرت غادة مقطع فيديو تعتذر فيه، وتدعي أن وجهة نظرها فُهمت على غير ما أرادت، وأنها تعيش على أرض الكويت منذ نحو 25 عامًا، وتحب الشعب الكويتي.

اقرأ أيضًا: دول خليجية تفرض إجراءات احترازية جديدة على القادمين من مصر

من جهته، نشر محامي شركة الأحمدية للمقاولات، نواف الشرقاوي، مقطع فيديو يوضح أن غادة بدر تعمل مديرة الشركة، وأناه عادت من مصر مؤخرًا، وخضعت لحجرٍ صحي وإجراءات الفحص الطبي المعتادة.

واستطرد الشرقاوي أن الهدف من الحجر حماية غادة وأسرتها والمجتمع بشكلٍ عام، لكن الأمر لم يرق لها فأساءت إلى الحكومة الكويتية وقراراتها، مستنكرًا موقفها جملة وتفصيلا.

وفي السياق، ألقت السلطات الكويتية القبض على وافد مصري، وذلك بعد نشره مقطع فيديو يلقي فيه اللوم على المصريين، وأن الحسد سبب ما يواجهه وأصدقاؤه من سوء حظ في الكويت.

وبعد ساعات قليلة، نشر الشاب نفسه اعتذارًا في مقطع فيديو آخر، وأكد على حبه للشعب الكويتي واحترامه للقوانين المتبعة في دولة الكويت.

وتفاعلًا مع الموقفين، تباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد لقبول الاعتذار ومطالب بالترحيل.

يذكر أن الكويت سجلت 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في الكويت إلى 123 حالة، في حين تعافت 9 حالات، ولم تُسجل وفيات حتى الآن.

اقرأ أيضًا: كورونا.. أول وفاة في البحرين وإصابات جديدة في الكويت وفلسطين والأردن

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا
الكويت
الحجر الصحي
عدوى فيروسية

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: أول متطوعة في العالم تحصل على جرعة اختبار لقاح فيروس كورونا
Thumbnail
شاهد: الممثل البريطاني إدريس إلبا يعلن إصابته بفيروس كورونا
Thumbnail
إيطاليا: 349 وفاة جديدة بكورونا يرفع العدد إلى 2158
Thumbnail
كورونا.. قطر تغرد وحيدة وسط هبوط جماعي بالبورصات العربية
Thumbnail
وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه في الحجر الصحي بسبب كورونا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: أول متطوعة في العالم تحصل على جرعة اختبار لقاح فيروس كورونا
  2. شاهد: استنجدت بالسيسي للحجر على الكويتيين.. مهندسة مصرية تثير الجدل
  3. شاهد: الممثل البريطاني إدريس إلبا يعلن إصابته بفيروس كورونا
  4. إيطاليا: 349 وفاة جديدة بكورونا يرفع العدد إلى 2158
  5. كورونا.. قطر تغرد وحيدة وسط هبوط جماعي بالبورصات العربية