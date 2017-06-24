ألمانيا
السبت 24 يونيو 2017 23:21

شاهد: استقبال رسمي لباندا في ألمانيا

حظي دبا الباندا شياو كينغ ومينغ مينع باستقبال الشخصيات الهامة لدى وصولهما إلى العاصمة الألمانية برلين قادمين من الصين.

 وسينضم الدبان إلى حديقة حيوان برلين، وستدفع السلطات الألمانية مليون دولار سنويا لمدة 15 عاما. وستذهب معظم هذه الأموال إلى برنامج الصين للحفاظ على دب الباندا.

وسيقام حفل رسمي بمشاركة المستشارة الألمانية إنغيلا ميركل والرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش قمة الدول العشرين.

ولا تسمح الصين بسفر دببة باندا إلا إلى الدول التي لها علاقات قوية معها.

وقالت حديقة حيوان برلين إنها ستوفر للدبين، وهما ذكر وأنثى، كل ما يمكنها من أجل تشجيعهما على التزاوج وولادة مزيد من دببة الباندا.

المصدر
رويترز
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الصين
باندا

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