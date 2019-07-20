كأس الأمم الأفريقية
السبت 20 يوليو 2019 20:16

شاهد: استقبال حاشد للمنتخب الجزائري الفائز بأمم أفريقيا

العلم الفلسطيني حاضر في احتفالات الجزائر
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وصل المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى الجزائر، السبت، بعد تتويجه بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا عقب فوزه على السنغال 1 - صفر أمس الجمعة في المباراة النهائية.
استقبال حاشد
  • توافد آلاف المشجعين على مطار هوراي لاستقبال "محاربي الصحراء"، وتجمع آلاف المشجعين خارج المطار، اليوم السبت، لتحية الجماهير.    
  • أظهرت لقطات تلفزيونية قائد الفريق رياض محرز يرفع الكأس أثناء نزوله من الطائرة التي أقلت البعثة من القاهرة.

  • بعد ذلك استقلت بعثة الفريق حافلة وردو التحية للجماهير التي اصطفت على جانبي الطريق من المطار إلى المدينة.
  • تجمعت آلاف الجماهير في الميادين الرئيسية للمدينة، وهم يلوحون بأعلام الجزائر ويهتفون للفريق احتفالا بالتتويج.
  • بحسب مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، يتجهز رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح لاستقبال جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري وبقية أعضاء الجهاز الفني واللاعبين لتهنئتهم بالإنجاز الكروي الذي حققوه.
  • انتشرت مئات من مركبات الشرطة والدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع)، في محيط وداخل المطار الدولي بالعاصمة.
  • شهدت الطرقات والمحاور المجاورة للمطار شللا شبه تام في حركة المرور، وسط مساعٍ من الشرطة والدرك لتنظيمها.
  • أفاد أنصار للمنتخب بالمطار، أنهم قضوا ليلة بيضاء وتوجهوا مباشرة من الاحتفال إلى استقبال الخضر.
خلفيات:
  • تغلبت الجزائر في المباراة النهائية لأمم إفريقيا على منتخب السنغال بهدف نظيف، وقعه المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من اللقاء.
  • بهذا التتويج القاري، تكون الجزائر أحرزت كأسها الإفريقية الثانية، بعد التي حققتها على أرضها سنة 1990.
  • غمرت الفرحة مدن وقرى الجزائر عقب تتويج الخضر بأمم إفريقيا، وامتدت لتشمل عدة مدن فرنسية على غرار جادة الشانزليزيه بالعاصمة باريس.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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كأس الأمم الأفريقية

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