شاهد: استقبال حار لسواريز في أتلتيكو.. وميسي: لم تستحق أن يطردوك بهذه الطريقة
وانضم سواريز (33 عاما) إلى أتلتيكو من برشلونة، بعد توقيع عقد لمدة عامين، في صفقة انتقال مجانية بعد الاتفاق على فسخ عقده مع ناديه قبل عام على نهايته.
🔴⚪ #SuárezRojiblanco— Atlético de Madrid (@atletienglish) September 25, 2020
A warm welcome for @LuisSuarez9 👏😂
🏧 #AúpaAtleti pic.twitter.com/hwYGzwwGgN
وبالرغم من ذلك سيدفع أتلتيكو ستة ملايين يورو (نحو سبعة ملايين دولار) لبرشلونة في صورة مكافآت.
وقد يخوض سواريز، الذي سجل 16 هدفا في الدوري مع برشلونة في الموسم الماضي، مباراته الأولى عند استضافة غرناطة الأحد.
وشن الأرجنتيني ليونيل ميسي هجوما جديدا على إدارة برشلونة وانتقد الطريقة التي تعامل بها النادي مع شريكه في الهجوم لويس سواريز.
وقال ميسي، الذي هدد بالرحيل عن برشلونة الشهر الماضي وانتقد إدارة النادي، إن مهاجم أوروغواي، ثالث أعلى هدافي برشلونة عبر العصور، تعرض لمعاملة قاسية من برشلونة.
واجتمع المدرب الجديد رونالد كومان مع سواريز بعد أيام قليلة من توليه المسؤولية ليبلغ المهاجم بأنه خارج حساباته.
ووضع بارتوميو قائمة لاعبين ليسوا للبيع لم يكن من بينهم سواريز في أعقاب الهزيمة المذلة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوربا في أغسطس/ آب الماضي.
وكتب ميسي في حسابه الرسمي على إنستغرام "كنت تستحق وداعا يليق بمكانتك كواحد من أهم اللاعبين في تاريخ النادي وحققت أشياء رائعة للفريق وعلى المستوى الفردي".
وأضاف "لم تستحق أن يطردوك بمثل هذه الطريقة. لكن الحقيقة أن في هذه اللحظة لا يوجد أي شيء يدهشني".
وأشاد سواريز بميسي في مؤتمره صحفي الخميس، وتذكر أن الكل قال له إن التعامل مع اللاعب الأرجنتيني صعب، لكن كشف أنهما أصبحا صديقين مقربين بالإضافة لشراكتهما في هجوم برشلونة.
وأضاف ميسي "سيكون من الغريب رؤيتك بقميص آخر والأكثر غرابة مواجهتك على أرض الملعب. بدأت بالفعل في تخيل الأمر لكن اليوم ذهبت إلى غرفة الملابس وشعرت بإحباط كبير. سيكون من الصعب للغاية عدم الاستمرار في مرافقتك كل يوم داخل وخارج الملعب".
Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos. Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada. Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo.
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