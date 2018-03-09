فلسطين المحتلة
الجمعة 9 مارس 2018 18:57

شاهد: استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (الجمعة) إن فلسطينيا استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مدينة الخليل.

وأضافت الوزارة في بيان: "استشهد الشاب محمد الجعبري (24 عاما) برصاص الاحتلال في الخليل".

وشهدت مدينة الخليل وعدد من المناطق في الضفة الغربية بعد صلاة الجمعة مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة إن أربعة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي في نابلس وسلفيت.

وأضافت الوزارة أن عددا من الأشخاص أصيبوا في قطاع غزة بسبب المواجهات الأسبوعية التي تشهدها المناطق الحدودية في القطاع بين الشبان والقوات الإسرائيلية.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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استشهاد فلسطيني
الخليل
قوات الاحتلال الإسرائيلي

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