فلسطين المحتلة
الأحد 18 فبراير 2018 18:43

شاهد: استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة

قال مسؤولون طبيون محليون إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت شابين فلسطينيين في غزة (الأحد) عندما قصفت إسرائيل 18 هدفا لفصائل في القطاع ردا على تفجير أسفر عن إصابة 4 من جنود الاحتلال.

وشيّع العشرات في قطاع غزة جثماني الشهيدين، وأدّى المُشيّعون صلاة الجنازة على جثماني الشابين سالم صبّاح (17 عاماً)، وعبد الله أبو شيخة (17 عاماً)، في مسجد "عباد الرحمن"، بمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت (الأحد) عن وصول جثماني الشابيْن، إلى أحد مستشفياتها.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، ليل (السبت) وفجر (الأحد) 7 غارات على مناطق متفرقة بغزة.

ويأتي القصف الإسرائيلي على غزة بعد ساعات من انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية احتلال إسرائيلية على الحدود مع القطاع، وأسفرت عن إصابة 4 جنود إسرائيليين، اثنان منهم في حال الخطر، من دون أن تتبنى أي جهة فلسطينية المسؤولية عن الحادث.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
رويترز
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حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

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