بيرو
الأحد 22 أبريل 2018 23:46

شاهد: استخراج جثة كندي قتله قرويون بتهمة قتل امرأة في بيرو

استخراج جثة كنديا قتله قرويون بتهمة قتل امرأة في بيرو
استخراج جثة كنديا قتله قرويون بتهمة قتل امرأة في بيرو
رويترز
قال متحدث باسم مكتب النائب العام (الأحد) إن رجلا كنديا تعرض للضرب والسحل حتى الموت في منطقة الأمازون في بيرو.

وذلك بعد أن اتهمه سكان قرية نائية بقتل امرأة (81 عاما) تستخدم أساليب تقليدية في العلاج في اليوم السابق.

وقال ريكاردو بالما عيمينيز رئيس مجموعة ممثلي الادعاء في أوكايالي إن أوليفيا أريفالو وهي معالجة تقليدية من قبيلة شيبيبو-كونيبو تعرضت لإطلاق النار مرتين ولفظت أنفاسها الأخيرة (الخميس) الماضي قرب منزلها في منطقة أوكايالي بالأمازون.

وقال غيمينيز إن بعض القرويين ألقوا باللائمة في مقتل أريفالو على مواطن كندي يدعى سيباستيان بول وودروف (41 عاما) وهو من سكان المنطقة ويعتقد أنه كان من بين زبائنها.

وقال غيمينيز إن الشرطة عثرت على جثة وودروف مدفونة على بعد نحو كيلومتر واحد من منزل أريفالو أمس (السبت) بعد نشر تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية السحل التي جرت (الجمعة).

ويظهر في التسجيل المصور رجل يصرخ من الألم في بركة صغيرة قرب كوخ مسقوف بالقش في حين يضع رجل آخر حبلا حول رقبته ويسحبه بعنف.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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بيرو
كندا
جثة كنديا
مقتل مواطن كندي
منطقة الأمازون
سيباستيان بول وودروف

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