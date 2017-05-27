كأس الاتحاد الإنجليزي
السبت 27 مايو 2017 22:07

شاهد: ارسنال يفوز بكأس الاتحاد الانجليزي ويحرم تشيلسي من الثنائية

فاز ارسنال بلقب كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بعد فوزه على غريمه اللندني تشيلسي 2-1 ليحرم الأخير من تحقيق الثنائية.

ومنح هدف اليكسيس سانشيز المثير للجدل التقدم لارسنال مبكرا وكان بوسع فريق المدرب أرسين فينجر إضافة المزيد من الأهداف في ظل سيطرته على الشوط الأول.

وتحسن تشيلسي بعد الاستراحة لكنه لعب بعشرة لاعبين في اخر ربع ساعة عقب حصول فيكتور موزيس على الإنذار الثاني بسبب ادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء.

وتمكن دييجو كوستا من التعادل لتشيلسي في الدقيقة 76 لينعش آمال فريقه، لكن آرون رامسي تمكن من حسم الانتصار لارسنال بضربة رأس في الدقيقة 79.

وهذه هي المرة الثالثة في أربعة مواسم التي يحرز فيها ارسنال لقب كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم.

وفاز ارسنال الان بكأس الاتحاد الانجليزي 13 مرة وهو رقم قياسي وأصبح فينجر أنجح مدرب في تاريخ البطولة بعد تتويجه سبع مرات.

المصدر
رويترز
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تشيلسي
أرسين فينغر

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