الاثنين 31 ديسمبر 2018 23:18
شاهد: "ارحل والبطاطس وكده خربانة" ملخص تصريحات السيسي 2018
حظيت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال عام 2018 باهتمام كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين السخرية والتأييد.
التفاصيل:
- السيسي الذي يحكم مصر للفترة الثانية أثارت تصريحاته رواد مواقع التواصل بين التندر وحتى الدفاع عنه خاصة سياساته الاقتصادية.
- توسع السيسي في عمل مداخلات خلال افتتاحه بعض المشروعات والتي اتسمت في كثير من الأحيان بتوجيه أسئلة لبعض المسؤولين على طريقة الاختبارات الشفوية التي يجريها المعلمون مع تلاميذهم، مثلما حدث مع محافظي القاهرة والإسكندرية.
- هذه أبرز التصريحات التي أدلى بها السيسي خلال عام 2018 سواء للتعليق على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمصريين أو ما يعرف بالحرب على الإرهاب وبعض القضايا الخارجية مثل قضية سد النهضة والعلاقات الأفريقية.
- أبرز تصريحات السيسي التي أثارت الجدل جاءت حول مطالبته بالرحيل على مواقع التواصل، وغلاء أسعار البطاطس وزيادة أسعار الوقود، وعدم رفع مرتبات الموظفين، وبناء الدولة، وحرب أكتوبر.
المصدر
الجزيرة مباشر
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