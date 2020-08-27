السودان
الخميس 27 أغسطس 2020 14:43

شاهد: ارتفاع منسوب النيل في السودان إلى مستويات غير مسبوقة منذ 100 عام

المياه تفيض عبر الجسور في الخرطوم
مواقع التواصل
حذرت وزارة الري والموارد المائية السودانية اليوم الخميس من زيادة في العديد من الأحباس داعية المواطنين والجهات المختصة أخذ الحيطة والحذر.

وقالت الوزارة السودانية في تبيه عبر موقعها" وارد النيل في الخرطوم أعلى من تنبؤات لجنة الفيضان، وهناك زيادة في العديد من الأحباس الرجاء على المواطنين والجهات المختصة أخذ الحيطة والحذر".
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدفق مياه الفيضان وغمرها العديد من الكباري والأنفاق وسط العاصمة الخرطوم ومحاصرتها لعدد من الأحياء في الخرطوم وأمدرمان.

وغمرت مياه فيضان النيل ساحات عامة في الخرطوم بعد انهيار جزء من ترس ترابي بمناطق "القصيرة، وأم عشر العَقليين، والكلاكلة" الواقعة على ضفاف النيل الأبيض، جنوب العاصمة الخرطوم.
وأظهرت صور وفيديوهات بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، غمر مياه النيل شوارع في مناطق في العاصمة السودانية.

فيضانات غير مسبوقة

وأعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، الأربعاء، أن معدل فيضان النيل ارتفع إلى أكثر من 17 مترا، في أمر غير مسبوق منذ مئة عام.
وقال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إن "فيضانات النيل هذا العام غير مسبوقة مقارنة بفيضانات مئة عام".

#فيضان_السودان اليوم 27 اغسطس آب مقياس النيل في الخرطوم يسجل أعلى منسوب في سجلات وزارة الري و الموارد المائية خلال المائة...

تم النشر بواسطة ‏وزارة الرى والموارد المائية - السودان‏ في الخميس، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٠

وأوضح أن "معدل تزايد ارتفاع منسوب النيل من المحتمل أن يصل من 17.38 (مترا) حاليا إلى 17.42" مشيرا إلى أن "حجم تدفق المياه الواردة قد يصل إلى 800 مليون متر مكعب".
وأضاف عباس "نتابع تدفقات الأمطار عبر الأقمار الاطصناعية في الهضبة الإثيوبية، وعند محطة الديم، وكذلك لكافة قطاعات الري على النيل عند مدينة شندي، وعطبرة، وقطاع سد مروي".

وفي 5 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت السلطات ارتفاع ضحايا السيول الناجمة عن أمطار غزيرة إلى 10 وفيات منذ يوليو/ تموز الماضي، وانهيار 3380 منزلا، بينها 1872 انهيارا كليا، و1508 أخرى انهارت جزئيا.
وتعرضت الخرطوم وعدد من الولايات على مدار الأيام الماضية لأمطار غزيرة، بينما اجتاحت سيول مناطق "شرق النيل"، شرقي العاصمة الخرطوم.
وفي السنوات الماضية، تسببت السيول في مصرع العشرات، وتدمير آلاف المنازل والمرافق الخدمية في أنحاء البلاد.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام
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