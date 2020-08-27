شاهد: ارتفاع منسوب النيل في السودان إلى مستويات غير مسبوقة منذ 100 عام
وقالت الوزارة السودانية في تبيه عبر موقعها" وارد النيل في الخرطوم أعلى من تنبؤات لجنة الفيضان، وهناك زيادة في العديد من الأحباس الرجاء على المواطنين والجهات المختصة أخذ الحيطة والحذر".
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدفق مياه الفيضان وغمرها العديد من الكباري والأنفاق وسط العاصمة الخرطوم ومحاصرتها لعدد من الأحياء في الخرطوم وأمدرمان.
عاجل:— Hussam (@OsmanHussam) August 27, 2020
الآن النيل الابيض يكتسح غابة السنط ويصل شارع الغابة ونفق شركة زين pic.twitter.com/FPzSCTZGV2
وغمرت مياه فيضان النيل ساحات عامة في الخرطوم بعد انهيار جزء من ترس ترابي بمناطق "القصيرة، وأم عشر العَقليين، والكلاكلة" الواقعة على ضفاف النيل الأبيض، جنوب العاصمة الخرطوم.
وأظهرت صور وفيديوهات بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، غمر مياه النيل شوارع في مناطق في العاصمة السودانية.
#السودان_فيضان_سنة20— Shreef Ali (@SheefooH) August 27, 2020
كسره النيل الأبيض على نفق المقرن pic.twitter.com/FskdKIhKz2
وأعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، الأربعاء، أن معدل فيضان النيل ارتفع إلى أكثر من 17 مترا، في أمر غير مسبوق منذ مئة عام.
وقال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إن "فيضانات النيل هذا العام غير مسبوقة مقارنة بفيضانات مئة عام".
#فيضان_السودان اليوم 27 اغسطس آب مقياس النيل في الخرطوم يسجل أعلى منسوب في سجلات وزارة الري و الموارد المائية خلال المائة...تم النشر بواسطة وزارة الرى والموارد المائية - السودان في الخميس، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٠
وأوضح أن "معدل تزايد ارتفاع منسوب النيل من المحتمل أن يصل من 17.38 (مترا) حاليا إلى 17.42" مشيرا إلى أن "حجم تدفق المياه الواردة قد يصل إلى 800 مليون متر مكعب".
وأضاف عباس "نتابع تدفقات الأمطار عبر الأقمار الاطصناعية في الهضبة الإثيوبية، وعند محطة الديم، وكذلك لكافة قطاعات الري على النيل عند مدينة شندي، وعطبرة، وقطاع سد مروي".
فيضان #النيل_الأبيض بمنطقة المقرن يتسبب في إغلاق نفق المقرن المؤدي إلى كبري الفتيحاب وأهالي المنطقة يترقبون#واكب— واكب | Wakeep (@WakeepAr) August 27, 2020
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وفي 5 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت السلطات ارتفاع ضحايا السيول الناجمة عن أمطار غزيرة إلى 10 وفيات منذ يوليو/ تموز الماضي، وانهيار 3380 منزلا، بينها 1872 انهيارا كليا، و1508 أخرى انهارت جزئيا.
وتعرضت الخرطوم وعدد من الولايات على مدار الأيام الماضية لأمطار غزيرة، بينما اجتاحت سيول مناطق "شرق النيل"، شرقي العاصمة الخرطوم.
وفي السنوات الماضية، تسببت السيول في مصرع العشرات، وتدمير آلاف المنازل والمرافق الخدمية في أنحاء البلاد.