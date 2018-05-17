رمضان
الخميس 17 مايو 2018 10:42

شاهد: ارتفاع الأسعار يكسر فرحة المصريين برمضان

فيما يستقبل المصريون شهر رمضان، يقول الكثيرون إن أسعار الغذاء والزينة ارتفعت بشكل كبير.

وفيما كان يقوم المسلمون في أنحاء العالم بتخزين مؤن وإمدادات شهر رمضان، فإن كثيرا من المصريين هذا العام، يعانون من أجل تحمل تكاليف أطعمة رمضان المعتادة.

وفي أحد الأسواق بالقاهرة، تغطي الزينة التقليدية أكشاك الأغذية والمأكولات وكل المتاجر.

ويعد الياميش، مزيج من الفواكه المجففة، ملمحًا شائعًا في مصر خلال رمضان، وهو وجبة مشهورة للإفطار بعد الصيام يوميا خلال الشهر الفضيل.

لكن أسعار الأطعمة الخاصة التي عادة ما يتمتع بها الناس هذا الوقت من العام تزداد ارتفاعًا.

لكن هناك أيضًا من لا يستطيعون تحمل شراء أي طعام على الإطلاق.

لذا تأمل جمعية خيرية في التغلب على هذا من خلال توزيع الأغذية ضمن التبرعات، وإطعام 10 ملايين شخص.

متطوعو مؤسسة مصر الخير مشغولون بتعبئة الصناديق بالسكر والأرز والمكرونة والزيت والدقيق والتمر من بين أطعمة أخرى.

وتقليديًا، يساعد الأغنياء في توزيع الوجبات المجانية على الفقراء، وتوزع المساجد والمتطوعون العصير والغذاء على المارة وأي شخص سواء كان مسلم أو غير مسلم، في حاجة لمساعدة أو ببساطة للإفطار.

لكن هذا العام، وضعت المؤسسة خطة طموحة لتنفيذها

المصدر
أسوشيتد برس
كلمات مفتاحية
ارتفاع الأسعار
المصريون
القاهرة
كسر فرحة
شهر رمضان الفضيل
جمعية خيرية

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