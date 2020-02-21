سوريا
الجمعة 21 فبراير 2020 14:07

شاهد: احتكاك بين مدرعة أمريكية وأخرى روسية على طريق عام في سوريا

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون احتكاك عنيفا بين عربة أمريكية لنقل الجنود من طراز تايغر وعربة عسكرية روسية من طراز تايفون في طريق عام في القامشلي شمال شرقي سوريا.

ووقع الاحتكاك حينما حاولت الدورية الروسية أن تتجاوز نظيرتها الأمريكية في طريق، فكان رد فعل العربة الأمريكية عنيفا حيث منعت نظيرتها الروسية من المرور وتجاوزها.

وحسب ما أظهرته لقطات من الفيديو فقد كاد الاحتكاك بين الدوريتين أن يودي بحياة شخص كان على قارعة الطريق، إلا أنه هرب بمجرد اقتراب العربتين منه.

وحصل الفيديو على تفاعل واسع على موقعي تويتر وفيسبوك، وتنوعت التفاعلات بين السخرية من الصراع بين الدوريتين والغضب من عدم اهتمام السائقين بحياة المدنيين.

وقال مغردون إن هذا الاحتكاك بين الدوريتين الروسية والأمريكية يعكس الصراع الدائر على الأراضي السورية بين القوى العظمى، وفقدان النظام السوري للسيادة على أراضيه.

وقال آخرون إن منع الدورية الأمريكية لنظيرتها الروسية من تجاوزها يعكس قوة الولايات المتحدة الأمريكية وسيطرتها على مناطق شمال شرقي سوريا، خصوصا في القامشلي حيث توجد قاعدة أمريكية.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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