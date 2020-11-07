الانتخابات الأمريكية
السبت 7 نوفمبر 2020 23:01

شاهد: احتفالات تعم الولايات المتحدة بعد إعلان بايدن رئيسا

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي عددًا من مقاطع الفيديو لاحتفالات أمريكيين عقب إعلان فوز المرشح الديقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، ويصبح الرئيس 46 للبلاد.

وحصل بايدن على 290 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، في حين تجمّد رصيد الرئيس الجمهوري (المنتهية ولايته) دونالد ترمب عند 214 صوتًا، وليفوز المرشح يتعين عليه جمع 270 صوتًا، وهو ما تعداه بايدن بعشرين صوتًا.

واحتفل مؤيدو بايدن في عدد من الشوارع بالعاصمة الأمريكية واشنطن ومدن أخرى، وانطلقت احتفالات حاشدة في مدن أمريكية عدة بعدما أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة.

وخرج عدد كبير من الأشخاص في شوارع مدينة نيويورك وسط أجواء مشمسة، وأخذوا يرقصون ويلوحون بالأعلام الأمريكية ويطلقون أبواق السيارات ويقرعون الأواني ابتهاجا. 

وفي العاصمة واشنطن، تجمعت حشود خارج البيت الأبيض ضمن تلك الاحتفالات، وأظهرت لقطات بثتها شبكة سي إن إن: "تجمع عدد كبير من الأشخاص في شوارع فيلادلفيا وهم يحتفلون ويعزفون الموسيقى".

وتهافتت حشود، السبت، إلى محيط البيت الأبيض -وسط واشنطن- مطلقين هتافات وأبواق السيارات للاحتفال بفوز الديمقرطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.  

وفاز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية على دونالد ترمب، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، السبت، في انتصار يشكل منعطفًا تاريخيًا لأمريكا والعالم بعد أربع سنوات من ولاية رئاسية صاخبة.

وتوّج  بايدن (77 عامًا) حياته السياسية الحافلة، بالفوز بالرئاسة الأمريكية، وسيدخل التاريخ بصفته الرجل الذي أسقط ترمب والجمهوريين.

وبقي بايدن على الدوام وفيا للرسالة التي أطلقها عند إعلان ترشيحه للرئاسة في نيسان/ابريل 2019: "نحن نخوض معركة من أجل روح" الولايات المتحدة.

وقال جو بايدن قبل فترة قصيرة بصريح العبارة، إن خسارته أمام الملياردير الجمهوري الذي لا يحظى بشعبية، ستعني أنه "مرشح مثير للشفقة".

لكن فوزه -بحسب تقديرات وسائل الإعلام وبانتظار التأكيد الرسمي للنتائج- يتوّج مسيرة سياسية بدأها في سن التاسعة والعشرين، وشهدت في بدايتها انتقالًا مفاجئًا من الانتصار إلى الألم.

 وعقب إعلان فوزه، قال بايدن، السبت، إنه يتشرف باختيار الأمريكيين له رئيسًا للبلاد، وإن الوقت حان الآن لرأب الصدوع التي خلفتها الحملة الانتخابية وتوحيد الصفوف كبلد واحد.

وكتب بايدن على تويتر يقول "أتشرف وأشعر بالتواضع للثقة التي وضعها الشعب الأمريكي في شخصي وفي هاريس نائبة الرئيس المنتخب. لقد صوت عدد قياسي من الأمريكيين في مواجهة عراقيل غير مسبوقة". 

وتابع "ومع انتهاء الحملة حان الوقت لتجاوز الغضب والتصريحات القاسية وتوحيد الصفوف كشعب واحد. حان الوقت كي تتحد أمريكا وتبرأ".

 وهنأت دول عدة الرئيس المنتخب ونائبته، وعبّرت عن تطلعها للتعاون مع الإدارة الجديدة، ومن بين تلك الدول ألمانيا وبريطانيا وأيرلندا وفرنسا وقطر ومصر.

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المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
مواقع التواصل

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