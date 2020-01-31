شاهد: احتفاء سعودي بالراقصة المصرية فيفي عبده في الرياض
وتظهر في الفيديو الراقصة المصرية الشهيرة وهي تتحدث إلى المذيعة المصرية بوسي شلبي التي تلتقط الفيديو وتخبرها أنها أول مرة تأتي إلى الرياض.
وأكدت فيفي عبده أنها حضرت للسعودية مرات عديدة لأداء مناسك الحج والعمرة إلا أنها المرة الأولى التي تأتي للرياض.
ونشرت فيفي عبده تسجيلا لها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام حيت فيه متابعيها من العاصمة السعودية.
يا صباح الفل من الرياض السعودية لاف يو❤️❤️❤️❤️❤️
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وأثار وصول فيفي عبده للرياض ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي
طول بعرض بارتفاع..بكامل أناقته..مربي عوارض ومنشّي الشماغ وواقف في المطار ينتظر يصور سيلفي مع فيفي عبده؟؟؟!!— سعد الدامغ (@S3dd68) January 31, 2020
كله منكم يامن تحاولون إلغاء هيبة العيب والأعراف والتقاليد في المجتمع.
ربط كل تصرّف بأنه ليس حرام وبذلك يجوز لي فعله ماهو إلا سوس يخرم الأخلاق والمروءة.
فيفي عبده وصلت #الرياض يا الف نهار ابيض وخمسه مواه . pic.twitter.com/nIDIt4oSUg— السفير 🇰🇼 (@Safir120) January 30, 2020
بمووووووت كنت ماشية في بالمول في امان الله الا شوي تطلع فيفي عبده بوجهي وللحين احسني مو مستوعبة😭😭 pic.twitter.com/3MaBcQ6rYg— ta'z'la (@z_t_99) January 31, 2020