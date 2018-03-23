أمريكا
الجمعة 23 مارس 2018 12:36

شاهد: احتراق مجسّم ديناصور عملاق بولاية كولورادو الأمريكية

احترق مجسم عملاق لديناصور من نوع "تي ريكس" يبلغ طوله 7 أمتار في منتزه لمجسمات الديناصورات في ولاية كولورادو الأمريكية.

وقال زاك رينولدز، أحد مالكي المنتزه، إنه يعتقد أن عطلا كهربائيا كان السبب في احتراق المجسم العملاق.

وقال رينولدز إن الدخان انبعث من المجسم لنحو 10 دقائق قبل أن تشتعل النيران فيه صباح الخميس.

وتجمع العديد من زوار المنتزه حول الديناصور المحترق، الذي اعتادوا على مشاهدته أحيانا وهو يتحرك ويصدر أصواتا وينفث النار.

وكان الديناصور واحدا من بين 16 ديناصورا آخر في معرض منتزه ويلد ووك.

وقال رينولدز إنها خسارة كبيرة لكن على الأقل "قدم بعض الصور المذهلة"، معبرا عن أمله في أن يكون هناك بديل للديناصور تي ريكس بحلول الصيف.

المصدر
أسوشيتد برس
كلمات مفتاحية
أمريكا
ديناصور تيرانوصور ركس
مجسم
احتراق

اقرأ أيضا

Thumbnail
"جمهورية الضباط" تقرير يرصد سيطرة الجيش المصري على السلطة
Thumbnail
مقتل شخصين في عملية احتجاز رهائن في متجر بجنوب فرنسا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم