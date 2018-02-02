مقتل جوليو ريجيني
الجمعة 2 فبراير 2018 15:49

شاهد: احتجاج أمام سفارة مصر بلندن لكشف حقيقة مقتل ريجيني

تظاهر أفراد من عائلة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وأصدقائه، وناشطون حقوقيون، وقفة أمام السفارة المصرية في لندن لمطالبة السلطات المصرية بكشف الحقيقة في الذكرى الثانية لمقتله في مصر.

المتظاهرون الذين انضم إليهم أيضا ممثلون عن الطلبة وعن جامعة كامبريدج التي كان يدرس فيها، قالوا إنهم لن يصمتوا حتى تظهر حقيقة اغتياله.

كان جوليو ريجيني قد سافر إلى مصر لإجراء بحوث بشأن النقابات المستقلة هناك قبل اختفائه في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2016، وعثر على جثته في الثالث من فبراير/شباط من العام نفسه.

وكشف المدعي العام الإيطالي للمرة الأولى عن الباعث وراء خطف ومقتل مواطنه الباحث جوليو ريجيني في القاهرة قبل عامين، قائلا إن ريجيني قُتل بسبب بحث كان يجريه عن نقابات العمال المستقلة في مصر.

وفي الذكرى الثانية لاختفاء ومقتل ريجيني، نشرت الصحف الإيطالية الرئيسية مقالا كتبه المدعي العام في روما "جوسيبي بيجناتوني" يلخص فيه نتائج تحقيق مشترك مع السلطات المصرية.

وأوضح المدعي العام أن جوليو جذب على مدى شهور انتباه أجهزة الدولة في مصر، وهو ما استمر بشكل ملح ومتزايد حتى 25 من يناير/كانون الثاني 2016"، مشيرا إلى اليوم الذي اختفى فيه.

كانت النيابة العامة المصرية قد نفت صحة الخطاب المنسوب إلى رئيس جهاز المخابرات العامة، الذي تلقته السفارة الإيطالية لدى سويسرا، ويفيد بأن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قبل مقتله.

المصدر
الجزيرة مباشر
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بريطانيا
مقتل جوليو ريجيني
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المدعي العام الإيطالي
بحوث بشأن النقابات المستقلة
مصر
الأمن الوطني
المخابرات العامة المصرية
منظمة العفو الدولية
عبد الفتاح السيسي
الشرطة المصرية

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