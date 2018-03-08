شاهد: احتجاجات في لندن ضد زيارة ابن سلمان

نظم "تحالف أوقفوا الحرب" مظاهرة أمس أمام مكتب الحكومة البريطانية في العاصمة لندن، ضد زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

واحتشدت مجموعة للمشاركة في الاحتجاج في شارع "داونينج ستريت" واحتجوا ضد ابن سلمان الذي التقى مع رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات: "ارفعوا أيديكم عن اليمن، والقاتلون غير مرحب بهم في لندن، وابن سلمان مجرم حرب".

وردد المحتجون هتافات ضد العملية العسكرية للسعودية في اليمن، وطالبوا بوقف بيع السلاح لها.

وانتقدت ليندسي جيرمن من "تحالف اوقفوا الحرب" (مجموعة ضغط سياسية ضد الحروب تأسست في بريطانيا عام 2001)، زيارة ابن سلمان لبريطانيا، واستقباله فيها.

وتساءلت: "ما الذي يجذب بريطانيا في النظام السعودي؟، هل سجلات حقوق الإنسان أو حقوق المرأة؟ أم قصف النظام السعودي للمدنيين في اليمن على مدى 3 سنوات؟".

وحمّلت ابن سلمان مسؤولية الغارات وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وفي كلمة له خلال المظاهرة، قال كريس ويليامسون النائب عن حزب العمال البريطاني، إن "ابن سلمان لا يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان عبر العملية العسكرية في اليمن فقط، إنما عبر ممارسات داخل بلاده أيضًا".

وانتقد الترحيب الذي لاقاه ابن سلمان من قبل حزب المحافظين (الحاكم)، مضيفًا: "الرجال والأطفال يعدمون علانية".

ووصل ولي العهد السعودي، مساء الثلاثاء، بريطانيا في زيارة رسمية.

وتعد بريطانيا ثاني محطة لأول جولة خارجية يقوم بها ابن سلمان منذ تعيينه وليًا للعهد يونيو/ حزيران الماضي، بعد مصر.