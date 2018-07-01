الأحد 1 يوليو 2018 14:02
شاهد: احتجاجات في أمريكا ضد فصل المهاجرين عن أطفالهم
شارك عشرات الآلاف من المحتجين في مسيرات بعدة مدن في أنحاء الولايات المتحدة، السبت، لمطالبة إدارة الرئيس دونالد ترمب بوقف حملته على المهاجرين.
- الحملة أدت إلى فصل أطفال عن آبائهم وأمهاتهم على الحدود الأمريكية المكسيكية وتسببت في خطط لإقامة معسكرات احتجاز يديرها الجيش.
- في سان فرانسيسكو ومينيسوتا وشيكاغو وأماكن أخرى تجمع الآلاف في مسيرات في الشوارع أو مظاهرات في الميادين العامة.
- مشاهير في هوليوود انضموا للمظاهرة التي نظمت في لوس أنجليس وتحدث سياسيون إلى المحتجين قائلين إنهم متضامنون معهم في معارضتهم لسياسة الهجرة التي يطبقها ترمب.
- ترمب يقول إن الهجرة غير النظامية تزيد معدلات الجريمة. وفي مايو/أيار طبق سياسة صارمة لمحاكمة المهاجرين الذين يلقى القبض عليهم لدخول البلاد بطرق غير مشروعة.
- أدى ذلك إلى فصل أكثر من ألفي طفل عن آبائهم وأمهاتهم، ما أثار موجة غضب عارمة هذا الشهر حتى من بعض حلفاء ترمب.
المصدر
رويترز
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