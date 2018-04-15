الضربة الأمريكية على سوريا
الأحد 15 أبريل 2018 14:04

شاهد: احتجاجات أمام البيت الأبيض ضد ضرب سوريا

تظاهر عشرات المحتجين المناهضين للحرب، السبت، خارج البيت الأبيض بواشنطن، بعد يوم من أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بضربات جوية في سوريا ردا على هجوم بالأسلحة الكيميائية في الغوطة.

وهتف المتظاهرون "أيادي سورية" و"لا للحرب في سوريا" ودعوا الى السلام وليس الحرب.

وأعلن ترمب، الجمعة، في خطاب متلفز عن عملية مشتركة مع فرنسا وبريطانيا لوقف استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية.

وجاءت عملية الحلفاء الثلاثة بعد هجوم بالغاز السام على بلدة دما السورية، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات الأسبوع الماضي.

المصدر
رويترز
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