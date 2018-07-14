شاهد: إيفرتون يستعد للدوري الإنجليزي بالفوز 22 لصفر

نعم الرقم صحيح! 22 هدفا سجلها لاعبو فريق إيفرتون الإنجليزي في مرمى فريق أى تي في إيردنغ النمساوي استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبدأ لاعبو إيفرتون تسجيل الأهداف منذ الدقيقة الخامسة من المباراة، بالإضافة إلى هدف سجله أحد لاعبي الفريق النمساوي بالخطأ في مرماه.

وأنهى إيفرتون الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي في المركز الثامن برصيد 49 نقطة، وسجل 44 هدفًا طوال الموسم، منها 16 هدفًا فقط خارج أرضه أي أقل بـ 6 أهداف عن التي سجلها في مباراته الودية في النمسا.

أي الأهداف أجمل برأيك؟