شاهد: إيفرتون يذيق مانشستر يونايتد هزيمة مذلة 4-صفر

تلقى مانشستر يونايتد الهزيمة الخامسة على التوالي خارج أرضه بجميع المسابقات عندما سقط 4-صفر أمام مستضيفه إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

التفاصيل: انتظر يونايتد حتى الدقيقة 86 لتسديد أول كرة على المرمى ليتكبد الهزيمة السادسة في آخر ثماني مباريات منذ انتصاره على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوربا.

يجب على يونايتد استعادة رباطة جأشه سريعا قبل أن يستضيف مانشستر سيتي في قمة المدينة باستاد أولد ترافورد يوم الأربعاء.

افتتح البرازيلي ريتشارليسون التسجيل لإيفرتون في الدقيقة 13 بتسديدة مباشرة مذهلة بعد رمية تماس طويلة من دومينيك كالفرت-لوين.

ضاعف جيلفي سيغوردسون الفارق بتسديدة منخفضة من 25 مترا كان رد فعل الحارس ديفيد دي خيا بطيئا للتصدي لها.

كان إيفرتون أسرع وأشرس وأكثر تركيزا من يونايتد فيما اكتفى ثنائي خط الوسط نيمانيا ماتيتش وبول بوغبا بدور المتفرج لأغلب فترات المباراة.

أضاف لوكا ديني الهدف الثالث في الدقيقة 56 بتسديدة قوية بعدما أبعد دي خيا ركلة ركنية بقبضته لتصل إلى الظهير الفرنسي وسط معاناة يونايتد للدخول في المباراة. وضع الأيسلندي سيغوردسون زميله البديل ثيو والكوت في وضع انفراد بعد تمريرة رائعة من بين ساقي فيكتور ليندولف وحولها لاعب أرسنال السابق بثقة في المرمى.

بقي يونايتد، الذي ودع دوري الأبطال أمام برشلونة يوم الثلاثاء، في المركز السادس بعيدا عن المراكز المؤهلة للبطولة القارية الأبرز.

لم يخسر يونايتد خمس مباريات متتالية منذ 1981 وركض لاعبو الفريق 8.03 كيلومتر أقل من لاعبي إيفرتون.