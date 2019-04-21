الأحد 21 أبريل 2019 21:39
شاهد: إيفرتون يذيق مانشستر يونايتد هزيمة مذلة 4-صفر
تلقى مانشستر يونايتد الهزيمة الخامسة على التوالي خارج أرضه بجميع المسابقات عندما سقط 4-صفر أمام مستضيفه إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.
التفاصيل:
- انتظر يونايتد حتى الدقيقة 86 لتسديد أول كرة على المرمى ليتكبد الهزيمة السادسة في آخر ثماني مباريات منذ انتصاره على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوربا.
- يجب على يونايتد استعادة رباطة جأشه سريعا قبل أن يستضيف مانشستر سيتي في قمة المدينة باستاد أولد ترافورد يوم الأربعاء.
- افتتح البرازيلي ريتشارليسون التسجيل لإيفرتون في الدقيقة 13 بتسديدة مباشرة مذهلة بعد رمية تماس طويلة من دومينيك كالفرت-لوين.
- ضاعف جيلفي سيغوردسون الفارق بتسديدة منخفضة من 25 مترا كان رد فعل الحارس ديفيد دي خيا بطيئا للتصدي لها.
- كان إيفرتون أسرع وأشرس وأكثر تركيزا من يونايتد فيما اكتفى ثنائي خط الوسط نيمانيا ماتيتش وبول بوغبا بدور المتفرج لأغلب فترات المباراة.
- أضاف لوكا ديني الهدف الثالث في الدقيقة 56 بتسديدة قوية بعدما أبعد دي خيا ركلة ركنية بقبضته لتصل إلى الظهير الفرنسي وسط معاناة يونايتد للدخول في المباراة.
- وضع الأيسلندي سيغوردسون زميله البديل ثيو والكوت في وضع انفراد بعد تمريرة رائعة من بين ساقي فيكتور ليندولف وحولها لاعب أرسنال السابق بثقة في المرمى.
- بقي يونايتد، الذي ودع دوري الأبطال أمام برشلونة يوم الثلاثاء، في المركز السادس بعيدا عن المراكز المؤهلة للبطولة القارية الأبرز.
- لم يخسر يونايتد خمس مباريات متتالية منذ 1981 وركض لاعبو الفريق 8.03 كيلومتر أقل من لاعبي إيفرتون.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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