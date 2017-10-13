إيطاليا
الجمعة 13 أكتوبر 2017 19:29

شاهد: إيطالية تحصل على أجازة مرضية لرعاية كلبها

انتصرت إيطالية في نزاعها مع مكان عملها من أجل الحصول على أجازة مرضية لرعاية كلبها المريض.

وقال بيان صادر عن إحدى جماعات الدفاع عن حقوق الحيوان في إيطاليا التي ساعدت آنا، إنه يجب أن يكون بمقدور أي شخص في إيطاليا الآن الحصول على أجازة مرضية لرعاية حيوانه الأليف بمجرد تقديمه شهادة من الطبيب البيطري المعالج.

وعثرت آنا، التي تعمل في مكتبة بجامعة لا سابينزا، على كلبها في إحدى الحدائق في العاصمة الإيطالية روما بعد أن تركه أصحابه.

وقالت آنا، التي تعيش بمفردها، إنها تعتبر الكلب كأحد أفراد عائلتها، مشيرة إلى أنه يتعافى الآن بشكل جيد.

المصدر
أسوشيتد برس
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إجازة مرضية

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