شاهد: إيدي كوهين يطالب الأنظمة العربية بـ200 مليار دولار تعويضات لـ"النازحين اليهود"

طالب الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، عضو جمعية "منظمات اليهود النازحين" الأنظمة العربية بدفع 200 مليار دولار لتل أبيب كتعويضات لليهود العرب النازحين من بعض الدول العربية.

وكشف كوهين خلال مقابلة على قناة "روسيا اليوم"، الإثنين، عن تقرير أعدته لجنة سرية تم تأسيسها منذ 3 سنوات لإحصاء ممتلكات اليهود في الدول العربية، وقدمت تقريرها مؤخرا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن التقرير يتحدث عن أكثر من 200 مليار دولار، طالب بها الاحتلال الآن كتعويضات عن الممتلكات الخاصة، التي قال إن 10 دول عربية قامت بمصادرتها.

وأضاف "عشرات الآلاف من اليهود العرب يطالبون بحقوق اللاجئين وحقوق الإنسان، أقصد الممتلكات التي نهبتها الدول العربية كمصر والعراق وليبيا وسوريا والجزائر وتونس وغيرها".

وتابع كوهين "جمال عبد الناصر سرق 70 مليار دولار من اليهود المصريين خلال حرب السويس (العدوان الثلاثي)، كما استولت مصر على حسابات وممتلكات ليهود بعد حرب 1967، حيث كانت عائلات شيكوريل وقطاوي وسموحة تمتلك مصنع كوكاكولا وفنادق كونتيننتال وغيرها. كما نهب النظام العراقي آلاف البيوت لعائلات سمرا وبلاش وبلانكا. فيما حولت الجزائر المعابد اليهودية إلى مساجد".

وأضاف "العراق أسقط الجنسية وطرد اليهود وهناك آلاف البيوت في قلب بغداد وفي المنطقة الخضراء تعود لليهود".

واستطرد "هناك آلاف من العرب يسكنون الآن في بيوت يهودية، وفي مصر هناك نادي سموحة الذي كان تابعا لعائلة يهودية أيضا".



وبدأت هجرة أو تهجير اليهود من الدول العربية إلى إسرائيل خلال السنوات الأربع التالية لقيامها عام 1948، والغالبية العظمى لهؤلاء أتت من اليمن والعراق وشمال أفريقيا، وحتى عام 1952 كان لا يزال يعيش في دول الشرق الأوسط نحو 750 ألف يهودي.