الاثنين 17 أبريل 2017 16:23
شاهد: إوزة تهاجم شرطيا وتجبره على الفرار
هاجمت إوزة غاضبة شرطيا أمريكيا في مدينة كلاركسفيل بولاية إنديانا خلال مروره بحديقة عامة.
وكان الشرطي يمر من الحديقة بعد انتهاء عمله في طريقه إلى محطة القطار قبل أن تهاجمه الإوزة الضخمة مرات عدة وتضربه بجاحيها.
ولم تكتف الإوزة بذلك بل ظلت تطارد الشرطي حتى أسقطته أرضا ودفعته في نهاية المطاف إلى الفرار فزعا.
والتقطت كاميرات المراقبة التابعة للشرطة المشهد، ونشر الليفتانت شين باسيت من إدارة الشرطة الفيديو على موقع يوتيوب وحظي بآلاف المشاهدات منذ نشره الخميس الماضي.
المصدر
الجزيرة مباشر
صحف أجنبية