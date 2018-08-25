الدوري الإيطالي لكرة القدم
السبت 25 أغسطس 2018 22:35

شاهد: إهدار رونالدو يتحول لهدف في فوز يوفنتوس على لاتسيو

أهدر كريستيانو رونالدو فرصة أمام المرمى لكن لمسته تحولت إلى تمريرة حاسمة لماريو مانزوكيتش ليفوز يوفنتوس بهدفين على لاتسيو في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم (السبت).

وحصد يوفنتوس الساعي للقبه الثامن على التوالي النقطة السادسة من مباراتين لكن رونالدو ما زال بانتظار هدفه الأول منذ انتقاله قادما من ريال مدريد.

ووضع ميرالم بيانيتش يوفنتوس في المقدمة في الدقيقة 30 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يضيف الفريق القادم من تورينو الهدف الثاني قبل 15 دقيقة من النهاية.

ولمس توماس ستراكوشا حارس لاتسيو تمريرة جواو كانسيلو العرضية المنخفضة لتصطدم بقدم رونالدو.

وحول رونالدو الكرة بقدمه اليمنى في اتجاه المرمى لكنها اصطدمت بكعب قدمه اليسرى لتتهيأ أمام مانزوكيتش الذي سددها في الشباك.

وكاد رونالدو أن ينهي صيامه عن التسجيل في الدقيقة 71 لكن الحارس الالباني أبعد الكرة فوق العارضة.

المصدر
رويترز
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الدوري الإيطالي لكرة القدم
يوفنتوس الإيطالي
لاتسيو
كريستيانو رونالدو
ميرالم بيانيتش

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