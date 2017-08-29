ليبيا
الثلاثاء 29 أغسطس 2017 21:04

شاهد: إنقاذ 500 مهاجر قبالة ساحل طرابلس

أنقذ خفر السواحل الليبي قرابة 500 مهاجر (الثلاثاء) في البحر غربي العاصمة طرابلس.

وكان من بين المهاجرين مواطنون من أفريقيا جنوب الصحراء ومصر والمغرب وتونس.

وقال متحدث باسم القوات البحرية الليبية إن خفر السواحل أنقذ 140 مهاجرا غير شرعي غربي طرابلس في ساعة مبكرة من (الثلاثاء) ثم مجموعة أخرى ضمت 164 مهاجرا قبالة صبراتة من بينهم سبع سيدات وستة أطفال.

وفي وقت لاحق أنقذ خفر السواحل مجموعة ثالثة قوامها 150 شخصا.

وقال سفيان الشاوش المسؤول في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين "اليوم قام خفر السواحل بإنقاذ عدد 138 مهاجرا غير شرعي من ضمنهم ثماني نساء والحين الهيئة الطبية نوفر خدمات طبية ومساعدات للمهاجرين".

وعلى مدى السنوات الماضية شق مئات الآلاف طريقهم عبر الصحراء الليبية ثم نقلوا في قوارب متهالكة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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ليبيا
خفر السواحل
القوات البحرية الليبية
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين
مهاجر غير شرعي
الصحراء الليبية

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