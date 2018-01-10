الهجرة غير النظامية
الأربعاء 10 يناير 2018 10:31

شاهد: إنقاذ 300 مهاجر وفقدان 50 قبالة سواحل ليبيا

أنقذ خفر السواحل الليبي نحو 300 مهاجر من ثلاثة زوارق مختلفة قبالة السواحل الليبية، الثلاثاء.

وكان القارب الأول، وهو زورق مطاطي، قد انحرف تمامًا، وتمكن خفر السواحل من إنقاذ 16 مهاجرًا فقط، وهناك حوالي 50 مفقودًا ويخشى أن يكونوا لقوا حتفهم.

وجرت عملية الإنقاذ على ساحل الخمس (121 كلم شرق طرابلس).

وقال الرائد ناصر الجمودي، قائد البحرية الليبية، إن القارب الثاني كان شمال الزاوية (55 كلم غرب طرابلس).

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 3111 شخصا لقوا مصرعهم في العام الماضي بينما كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوربا.

وتعاني ليبيا مما وصفه البعض بانعدام القانون وحكم الميليشيات منذ أن أطاحت انتفاضة عام 2011 وبالدكتاتور معمر القذافي وأدت إلى مقتله.

وأدت الفوضى إلى أن أصبحت ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوربا.

المصدر
أسوشيتد برس
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