تنزانيا
الأحد 23 سبتمبر 2018 18:41

شاهد: إنقاذ "ناج" من حطام عبّارة انقلبت في بحيرة بتنزانيا

أنقذ غواصون رجلا أمس (السبت) خلال البحث عن ناجين بين حطام عبّارة تنزانية كانت مُكدسة بالركاب وانقلبت في بحيرة فيكتوريا (الخميس) الماضي في حادث أودى بحياة 223 شخصا.
ما القصة؟
  • العبّارة انقلبت مساء (الخميس) الماضي على بعد أمتار قليلة من رصيف الميناء في "أوكيروي" كبرى جزر البحيرة.
  • استمر طفو الجثث على سطح الماء حول العبّارة التي أفادت التقديرات الأولية بأنها كانت تقل أكثر 200 شخص.
  • استأنف أربعة غواصين من البحرية البحث في وقت مبكر من أمس (السبت) داخل العبّارة (إم.في نيريري) بعد سماع أصوات دلت على وجود حياة.
  • شاهد عيان قال لـ "رويترز" إنهم سحبوا الناجي من بين حطام العبّارة المنكوبة ونُقل إلى المستشفى. ولم تُعرف حالته على الفور.
  • الرئيس التنزاني جون ماغوفولي، امر بإلقاء القبض على المسؤولين عن الحادث.
  • أقارب الركاب وقفوا على الشاطئ يبكون في انتظار معرفة مصير ذويهم. ووضعت نعوش في مكان قريب انتظارا لوصول جثث من العبَارة التي انقلبت على بعد أمتار من الشاطئ.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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